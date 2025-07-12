Кудрявцева вышла на связь в слезах из-за мужа

«Рехабы, кодировки, врачи. Я сдаюсь. Не все хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. Я просто не могу больше», — рассказала Кудрявцева в своем telegram-канале, записав голосовые сообщения со слезами в голосе.