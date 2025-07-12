Кудрявцева вышла на связь в слезах из-за мужа

Кудрявцева обратилась к своим подписчикам, рассказав о сложной ситуации.
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в отчаянии из-за алкогольной зависимости своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В своем telegram-канале она записала эмоциональные голосовые сообщения, в которых заявила, что больше не справляется с ситуацией. По словам артистки, многочисленные попытки лечения не принесли результата.
«Рехабы, кодировки, врачи. Я сдаюсь. Не все хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. Я просто не могу больше», — рассказала Кудрявцева в своем telegram-канале, записав голосовые сообщения со слезами в голосе.
По сведениям издания Woman.ru, Игорь Макаров завершил спортивную карьеру несколько лет назад и с тех пор не смог найти себя вне спорта. Это привело к проблемам с алкоголем, которые со временем только усилились. Ранее телеведущая рассказывала, что стала созависимой и пыталась спасти мужа, однако ситуация вышла из-под контроля.
Как сообщало URA.RU ранее, Кудрявцева продолжает активно работать на телевидении и считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых ведущих в России. Она ведет несколько популярных проектов, а также выступает на корпоративах и музыкальных мероприятиях, получая, по словам коллег, от 20 до 30 тысяч долларов за выход.