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Кудрявцева вышла на связь в слезах из-за мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в отчаянии из-за алкогольной зависимости своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В своем telegram-канале она записала эмоциональные голосовые сообщения, в которых заявила, что больше не справляется с ситуацией. По словам артистки, многочисленные попытки лечения не принесли результата.

Кудрявцева обратилась к своим подписчикам, рассказав о сложной ситуации.

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в отчаянии из-за алкогольной зависимости своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В своем telegram-канале она записала эмоциональные голосовые сообщения, в которых заявила, что больше не справляется с ситуацией. По словам артистки, многочисленные попытки лечения не принесли результата.

«Рехабы, кодировки, врачи. Я сдаюсь. Не все хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. Я просто не могу больше», — рассказала Кудрявцева в своем telegram-канале, записав голосовые сообщения со слезами в голосе.

По сведениям издания Woman.ru, Игорь Макаров завершил спортивную карьеру несколько лет назад и с тех пор не смог найти себя вне спорта. Это привело к проблемам с алкоголем, которые со временем только усилились. Ранее телеведущая рассказывала, что стала созависимой и пыталась спасти мужа, однако ситуация вышла из-под контроля.

Как сообщало URA.RU ранее, Кудрявцева продолжает активно работать на телевидении и считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых ведущих в России. Она ведет несколько популярных проектов, а также выступает на корпоративах и музыкальных мероприятиях, получая, по словам коллег, от 20 до 30 тысяч долларов за выход.