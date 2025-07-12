Футболисты ФК «Ростов» уступили воронежскому «Факелу» в контрольном матче

Полчаса первого тайма прошли без каких-либо резких изменений, в этот период у «Факела» появилась желтая карточка. В конце тайма ростовчане пропустили первый гол с пенальти. Во второй половине встречи гости укрепили свое лидерство, забив еще один мяч в ворота хозяев поля.