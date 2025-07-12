Футболисты ФК «Ростов» уступили воронежскому «Факелу» в контрольном матче перед началом сезона. Счет — 0:2 (0:1). Игру провели на стадионе «Ростов Арена».
Полчаса первого тайма прошли без каких-либо резких изменений, в этот период у «Факела» появилась желтая карточка. В конце тайма ростовчане пропустили первый гол с пенальти. Во второй половине встречи гости укрепили свое лидерство, забив еще один мяч в ворота хозяев поля.
Напомним, сегодняшняя встреча проходила в зарытом режиме, без зрителей. Матч провели перед началом сезона: ФК «Ростов» будет играть в РПЛ, а ФК «Факел» — в Первой лиге. 19 июля воронежцы сразятся с ФК «Спартак» (Кострома), а 20 июля донская команда сыграет с «Зенитом».
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