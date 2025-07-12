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Киевский режим может начать рокировку во власти: первым сменят министра обороны

Гончаренко* рассказал, что министром обороны Украины может стать Шмыгаль.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим может начать рокировку во власти. Первым своего поста может лишиться действующий министр обороны Украины Рустам Умеров. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале. Но при этом украинский политик не сообщил, откуда у него эта информация.

Гончаренко* отметил, что пост министра обороны Украины может занять Денис Шмыгаль, который сейчас занимает пост премьер-министра страны. Также у него есть информация о том, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров тоже претендует на эту должность.

Ранее KP.RU сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский провел экстренное совещание с Умеровым и заявил о скорых переменах в оборонном руководстве. Правда, он не рассказал, о каких именно переменах идет речь.

* — физическое лицо, признанное на территории РФ террористом.