В США началась «чистка» в государственных органах: неугодные Трампу остались без работы

Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Америки, генеральный прокурор Пэм Бонди, приняла решение об увольнении не менее двадцати сотрудников, которые оказывали поддержку бывшему специальному прокурору Джеку Смиту в ходе расследования, связанного с деятельностью нынешнего президента США Дональда Трампа. Отмечается, что были уволены как прокуроры, так и их помощники. Увольнения последовали после расследования специальной группы, которая уточняла, имели ли место быть политизированные мотивы.