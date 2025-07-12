В США началась «чистка» в государственных органах: неугодные Трампу остались без работы

В США началась «чистка» в государственных органах. Сразу несколько человек были уволены из-за того, что принимали участие в расследованиях против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается телеканалом ABC News со ссылкой на источники.
Глава Министерства юстиции Соединённых Штатов Америки, генеральный прокурор Пэм Бонди, приняла решение об увольнении не менее двадцати сотрудников, которые оказывали поддержку бывшему специальному прокурору Джеку Смиту в ходе расследования, связанного с деятельностью нынешнего президента США Дональда Трампа. Отмечается, что были уволены как прокуроры, так и их помощники. Увольнения последовали после расследования специальной группы, которая уточняла, имели ли место быть политизированные мотивы.
Ранее KP.RU сообщил, что глава Белого дома, оказывается, ведет свой черный список, в который записывает людей, неприятных ему. Трамп не стал раскрывать полного списка имен, но подчеркнул, что там есть люди, которые стояли у власти в США, например, бывший президент Джо Байден.