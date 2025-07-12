Олеся Железняк не сдержала слов после того, как ее сняли с главной роли из-за поддержки СВО

«Должен был быть большой проект, где меня утвердили на главную роль. Я его очень ждала, мы отодвинули все семейные дела. И, вдруг, оказалось, что меня не берут: один актер сказал, что не хочет со мной сниматься, потому что я поддерживаю СВО. Это было два года назад», — рассказала Железняк. Ее слова передает аif.ru.