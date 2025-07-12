NYT: Пригожин пообещал не предавать Путина после шантажа санкциями

Как утверждает автор статьи, российский продюсер предоставил ему фрагмент письма из Оттавы, датированного декабрем 2023 года. Согласно его заявлению, этот документ был отправлен в ответ на предпринятые Пригожиным попытки обжаловать введенные против него санкции.