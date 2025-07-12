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NYT: Пригожин пообещал не предавать Путина после шантажа санкциями

Продюсер рассказал, как Канада предлагала ему избежать санкций.

Источник: Аргументы и факты

В беседе с изданием The New York Times (NYT) продюсер Иосиф Пригожин заявил, что канадские власти предлагали ему исключение из-под санкций в обмен на открытое осуждение спецоперации на Украине.

Как утверждает автор статьи, российский продюсер предоставил ему фрагмент письма из Оттавы, датированного декабрем 2023 года. Согласно его заявлению, этот документ был отправлен в ответ на предпринятые Пригожиным попытки обжаловать введенные против него санкции.

В ответ на это Пригожин подчеркнул, что не намерен предавать российское правительство. Министерство иностранных дел Канады, в свою очередь, воздержалось от комментариев NYT относительно содержания указанного документа.

«Что это за шантаж? Я не предавал Путина и никогда не предам», — заявил Пригожин в интервью.

Летом 2023 года продюсер Пригожин и его супруга, певица Валерия, оказались включены в санкционный перечень Канады.