Песни, задорные танцы и море обаяния. На «Славянском базаре» определили обладателя Кубка юмора

Гости из знойной Азии добирались до Витебска на поезде. До выхода на сцену они провели собственное расследование, какие есть особенные места в городе и что можно обыграть в свежих шутках. Так появились фестивальная аккредитация, миниатюра, «подсмотренная» в новом СПА-комплексе, и подарок для руководства областного центра. Как выяснилось, мэру Витебска хотели преподнести вырезанного из шины лебедя, правда, при этом появился вопрос — как председатель горисполкома будет ездить на машине с тремя колесами. «Азиаты» дополнительно выяснили, какими могут быть жены из разных белорусских городов, и спели об этом песню. Спойлер: витебчанки будут покладистыми и спокойными, но раз в год заставят ходить на фестиваль. Кстати, один из зрителей был посвящен в настоящие кыргызские джигиты и обрел верных друзей из Таджикистана и Узбекистана, хоть и на время.