Песни, задорные танцы и море обаяния. На «Славянском базаре» определили обладателя Кубка юмора

12 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Почему белый дом называют синим, какой подарок для мэра Витебска самый лучший и как на музыкальном фестивале чувствует себя самая музыкальная команда КВН, узнали зрители на выступлении самых веселых и находчивых на Кубке юмора, который прошел на «Славянском базаре», передает корреспондент БЕЛТА.
За Кубок юмора в этом году сражались три команды — «Сборная Красноярска», «Азия Mix» и «Союз». Две последние могут похвастаться титулами чемпионов КВН Высшей лиги. Команды выступили в визитке и музыкалке, забросав зал шутками.
Гости из знойной Азии добирались до Витебска на поезде. До выхода на сцену они провели собственное расследование, какие есть особенные места в городе и что можно обыграть в свежих шутках. Так появились фестивальная аккредитация, миниатюра, «подсмотренная» в новом СПА-комплексе, и подарок для руководства областного центра. Как выяснилось, мэру Витебска хотели преподнести вырезанного из шины лебедя, правда, при этом появился вопрос — как председатель горисполкома будет ездить на машине с тремя колесами. «Азиаты» дополнительно выяснили, какими могут быть жены из разных белорусских городов, и спели об этом песню. Спойлер: витебчанки будут покладистыми и спокойными, но раз в год заставят ходить на фестиваль. Кстати, один из зрителей был посвящен в настоящие кыргызские джигиты и обрел верных друзей из Таджикистана и Узбекистана, хоть и на время.
«Плохая компания» из Красноярска на пару часов стала по-настоящему хорошей для витебского зрителя. Ребята показали свои лучшие номера, не забыв о семейных ценностях и обыграв забавные ситуации. Они нашли несколько парадоксальных вещей, например, как могут белый дом в центре Витебска называть синим и почему на музыкальный фестиваль пригласили непоющую команду.
Зато у «Союза», имеющего негласное звание самой музыкальной команды Клуба веселых и находчивых, на фестивальной сцене все прошло на ура. Песни, задорные танцы, тонкий юмор и море обаяния вызывали бурную реакцию в зале и взрывы смеха.
В этом году на нешуточном состязании не было жюри, и победителя определяла публика. Кому больше всего хлопали, тот и стал обладателем звания самого веселого и находчивого. Его получили «Союз», «Азия Mix» и «Сборная Красноярска». Щедрый витебский зритель не смог отпустить ни одну команду без заслуженного Кубка, и потому каждой из команд досталась своя заветная статуэтка с символами форума — васильками.
КВНщики после выступления дали интервью журналистам. «Азиаты» признались, что кое-кто из команды был в Беларуси, но в фестивальную столицу все приехали впервые. Они успели погулять на пешеходной улице Суворова, попробовать блюда нашей национальной кухни. «Нам бы очень хотелось приехать на 35-й фестиваль “Славянский базар”, но это не от нас зависит. Будем ждать приглашения, и если позовут, то приедем с превеликим удовольствием», — поделились артисты, отметив, что «Славянский базар» — это очень крутая тема.
Ребята из «Сборной Красноярска» отметили, что очень рады были получить Кубок юмора. «Конечно, довольны, мы никогда ничего не выигрывали. Мы всегда за такие решения — разделить победу. Ваш Витебск очень красивый, много аллей, парков, много зелени, невероятный город! Немножко удалось погулять здесь. Спасибо всем, кто здесь был, встречал нас так тепло», — высказали слова признательности КВНщики из Сибири.
«Союз» на фестивале уже не впервые. «Нам всегда было в кайф приезжать в Беларусь, всегда тут тепло встречали. “Славянский базар” тоже очень тепло встретил, такие овации, спасибо за эмоции. Всегда классно приезжать сюда, здесь очень теплый зритель, всегда встречает как-то по-особенному тепло. А драники какие вкусные. Настроение — как на всех летних КВНовских фестивалях, поэтому сюда команды едут», — поделились артисты, добавив, что в Витебске давно пора проводить музыкальный КиВиН.
Команды увезут из фестивальной столицы не только кубки, но и хорошие воспоминания о душевном зрителе Летнего амфитеатра. А Витебск будет долго помнить, как юморные и веселые гости ответили за базар и подняли настроение шеститысячному залу. -0-
Фото Александра Хитрова.