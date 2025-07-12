В Ереване начался сидячий митинг: вот какие требования выдвигают протестующие

Отмечается, что акция организована советом по защите прав арцахцев (Арцах — армянское название Карабаха). Участники акции протеста настаивают на необходимости обеспечения прав людей, которые были вынуждены покинуть свои дома в Карабахе, включая право на возвращение в родные места. Также они требуют решения социальных проблем, связанных с жильём, и реализации программ поддержки. Кроме того, они выступают за предотвращение дальнейшего отъезда армян из Карабаха в Армению.