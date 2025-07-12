В Ереване начался сидячий митинг: вот какие требования выдвигают протестующие

В Ереване начался сидячий митинг, протестующими оказались переселенцы из Карабаха. Они намерены провести ночь на площади Свободы. Хотя митинг был согласован властями, им запретили устанавливать палатки. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
«В случае проведения шествия полиция применит силу. Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — говорится в статье РИА Новости.
Отмечается, что акция организована советом по защите прав арцахцев (Арцах — армянское название Карабаха). Участники акции протеста настаивают на необходимости обеспечения прав людей, которые были вынуждены покинуть свои дома в Карабахе, включая право на возвращение в родные места. Также они требуют решения социальных проблем, связанных с жильём, и реализации программ поддержки. Кроме того, они выступают за предотвращение дальнейшего отъезда армян из Карабаха в Армению.
Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с ультиматумом к армянам. Жители страны должны были принять решение по Нагорному Карабаху, в противном случае армянский политик грозился уйти в отставку.