Кому там замуж невтерпеж: кто и зачем предложил снизить брачный возраст с 18 до 16 лет

Титульной моделью семьи в советские времена стала модель с двумя работающими супругами, родителями. Ее социально-экономический статус влиял на стартовые позиции детей, позволял получать образование, улучшать качество жизни. Вопрос: кто будет кормить и воспитывать юных родителей и их детей? При недостаточном уровне зрелости такие мамы и папы станут выступать в роли старших сестер и братьев по отношению к своим детям. Известно немало случаев, когда рано родившая женщина вела себя по отношению к ребенку не так, как полагается матери, а конкурентно и даже агрессивно, как нередко ведут себя старшие сестры в дисгармоничных семьях. Рассчитывать на молодых отцов, которые и себя-то прокормить не могут, тоже не приходится. С них даже алименты в случае развода нельзя будет взыскать.