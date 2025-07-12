Эксперт про формат встречи Лукашенко и Си Цзиньпина: более близких отношений в политике просто нет

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В политической сфере сложно представить более близкие отношения, чем те, которые сложились между лидерами Беларуси и Китая. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Николай Бузин.
Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином. Сначала была предусмотрена рабочая встреча в формате чаепития, а затем они пообщались один на один. После состоялся дружеский обед.
Бузин: Беларусь выстроила дружественные отношения с ключевыми центрами силы — Россией и Китаем.
«В межгосударственном диалоге, в политической сфере быть еще ближе вариантов, видимо, уже нет. Потому что нашего Президента встречали не как политического деятеля, а как друга. Но это никоим образом не вычеркивает тот факт, что это Президент самостоятельного государства. Десятилетия, в течение которых выстраивались отношения с Китаем, позволили сегодня выйти на высший уровень политического взаимопонимания», — сказал Николай Бузин.
Эксперт обратил внимание, что несколько лет назад Китай сформулировал в отношении Беларуси концепцию всепогодного партнерства, которое со временем переросло в близкие, дружественные отношения на уровне глав государств. Это взаимное притяжение материализовалось в конкретные политические решения и шаги, которые можно видеть сегодня.
«Китай — это специфическая страна, в которой конфуцианство является не просто словом, а философией этого государства. Там ничего не делается быстро. И друзья познаются со временем, и враги уничтожаются со временем, — подчеркнул он. — И Республику Беларусь признали частью стратегического курса Китая. Страной, которая является не просто проводником или помощником, а дружественным государством».
По мнению Николая Бузина, между Беларусью и Китаем нет закрытых тем, что на международном уровне является крайне редким явлением. «В этой ситуации выполняются все договоренности — и с китайской, и с белорусской стороны. Это стратегическое долговременное партнерство двух суверенных дружественных государств, готовых подставить друг другу руку помощи в тяжелых ситуациях», — заключил эксперт. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.