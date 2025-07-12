Эксперт про формат встречи Лукашенко и Си Цзиньпина: более близких отношений в политике просто нет

«В межгосударственном диалоге, в политической сфере быть еще ближе вариантов, видимо, уже нет. Потому что нашего Президента встречали не как политического деятеля, а как друга. Но это никоим образом не вычеркивает тот факт, что это Президент самостоятельного государства. Десятилетия, в течение которых выстраивались отношения с Китаем, позволили сегодня выйти на высший уровень политического взаимопонимания», — сказал Николай Бузин.