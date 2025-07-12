На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ

«Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно. Украинские власти, по сути, игнорируют нормы международного права, отправляя этих людей обратно на фронт», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.