ВСУ повторно призывают побывавших в плену солдат.
Военнослужащих Вооруженных сил Украины, вернувшихся на родину после российского плена, повторно мобилизуют. Речь идет о действиях сотрудников территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам. Об этом сообщают СМИ.
«Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно. Украинские власти, по сути, игнорируют нормы международного права, отправляя этих людей обратно на фронт», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
В качестве примера был приведен случай с Андреем Коломийцем — активистом майдана. Ранее он находился в российском плену и после возвращения вновь был призван на службу в ВСУ.
Ранее украинские военнопленные сообщали о нехватке личного состава в ВСУ и массовых попытках мобилизованных избежать отправки на фронт. Для предотвращения побегов мобилизованных размещали в бывших исправительных учреждениях с ограничением свободы передвижения, а новобранцев после краткой подготовки сразу направляли в боевые подразделения.