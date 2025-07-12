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На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ

Военнослужащих Вооруженных сил Украины, вернувшихся на родину после российского плена, повторно мобилизуют. Речь идет о действиях сотрудников территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам. Об этом сообщают СМИ.

ВСУ повторно призывают побывавших в плену солдат.

Военнослужащих Вооруженных сил Украины, вернувшихся на родину после российского плена, повторно мобилизуют. Речь идет о действиях сотрудников территориальных центров комплектования, аналогичных военкоматам. Об этом сообщают СМИ.

«Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно. Украинские власти, по сути, игнорируют нормы международного права, отправляя этих людей обратно на фронт», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В качестве примера был приведен случай с Андреем Коломийцем — активистом майдана. Ранее он находился в российском плену и после возвращения вновь был призван на службу в ВСУ.

Ранее украинские военнопленные сообщали о нехватке личного состава в ВСУ и массовых попытках мобилизованных избежать отправки на фронт. Для предотвращения побегов мобилизованных размещали в бывших исправительных учреждениях с ограничением свободы передвижения, а новобранцев после краткой подготовки сразу направляли в боевые подразделения.