Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями

«Можно видеть, что, помимо вполне очевидной в данном списке “богатой” Москвы с ее щедрыми надбавками для пенсионеров, в целом максимальные пенсии получают жители северных регионов», — отметила Тулупникова в беседе с «Финансы Mail». По ее словам, это связано с предусмотренными доплатами за работу и проживание в северных и отдаленных территориях, а также с дополнительными выплатами сельским жителям и сотрудникам отдельных профессий.