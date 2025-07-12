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В Белгороде при угрозе атаки беспилотников будут включать сирену

Система оповещения будет работать и в ночное время.

Источник: Аргументы и факты

В Белгороде обновили систему оповещения населения в связи с участившимися случаями атак дронов. Об изменениях в порядке информирования граждан 12 июля заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«При угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов включится сирена на минуту. Затем последует голосовое оповещение: “Опасность атаки БПЛА”», — проинформировал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что об отмене угрозы население будет проинформировано посредством громкоговорителей. Новые правила вступают в силу с вечера 12 июля и действуют в том числе и в ночное время суток.

Гладков обратился к жителям региона с просьбой внимательно реагировать на сигналы оповещения и незамедлительно направляться в убежища.

Ранее сообщалось, что в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ на многоэтажку пострадала женщина.

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