Российские врачи провели уникальную операцию: пациенту удалили половину тела

Сергей Филимоненков более четверти века был вынужден передвигаться на инвалидной коляске из-за серьёзной травмы, полученной в результате ДТП. Впоследствии у него развилось заболевание костной ткани, а в 2024 году онкологи в Смоленске обнаружили у него плоскоклеточный рак кожи. К моменту постановки диагноза опухоль распространилась почти на всю поясничную область.