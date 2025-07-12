Российские врачи провели уникальную операцию: пациенту удалили половину тела

Российские врачи провели уникальную операцию, они удалили пациенту половину тела. Хирургическое вмешательство длилось больше 12 часов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Врачи из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина осуществили уникальную операцию — гемикорпорэктомию — у 43-летнего пациента из Вязьмы Смоленской области. В ходе этой процедуры была удалена нижняя часть тела.
Сергей Филимоненков более четверти века был вынужден передвигаться на инвалидной коляске из-за серьёзной травмы, полученной в результате ДТП. Впоследствии у него развилось заболевание костной ткани, а в 2024 году онкологи в Смоленске обнаружили у него плоскоклеточный рак кожи. К моменту постановки диагноза опухоль распространилась почти на всю поясничную область.
Всего в мире было 80 подобных случаев, они, к сожалению, подробно не описаны. Врачи на свой страх и риск предложили пациенту уникальную операцию, больной согласился. Хирургическое вмешательство прошло благополучно, пациент быстро пошел на поправку, а через три недели вернулся к себе домой.
Ранее KP.RU сообщил, что российские врачи провели несколько пластических операций девочке с родимым пятном на лице. Но пациентка нуждалась в дальнейшей реабилитации, но правительство США не впустило ее и ее родителей в РФ.