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Движение по Велосипедному переулку в Минске ограничено из-за ремонта теплотрассы

Объезд указанного участка возможен по улицам Тростенецкой и Кошевого.

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по Велосипедному переулку в Минске ограничено из-за ремонта теплотрассы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с ремонтом теплотрассы по 5 августа ограничено движение всех видов транспортных средств по Велосипедному переулку на участке от пр. Партизанского до въезда на территорию, прилегающую к зданию № 6 по пр. Партизанскому. Объезд указанного участка возможен по улицам Тростенецкой и Кошевого.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. -0-