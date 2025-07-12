Движение по Велосипедному переулку в Минске ограничено из-за ремонта теплотрассы

В связи с ремонтом теплотрассы по 5 августа ограничено движение всех видов транспортных средств по Велосипедному переулку на участке от пр. Партизанского до въезда на территорию, прилегающую к зданию № 6 по пр. Партизанскому. Объезд указанного участка возможен по улицам Тростенецкой и Кошевого.