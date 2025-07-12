Мишустин распорядился провести авиасалон МАКС в 2026 и 2027 годах

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, Международный авиационно-космический салон (МАКС) должен состояться в подмосковном Жуковском в период с июля по август в 2026 и 2027 годах.
Министерство промышленности и торговли РФ и государственная корпорация «Ростех» выступают в роли организаторов данного события.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов информировал о переносе сроков проведения авиасалона МАКС с 2025 на 2026 год. В текущем и предыдущем годах мероприятие было проведено в дистанционном формате.
Первоначально запланированный на 25−30 июля 2023 года в Жуковском авиасалон был отложен на 2024 год в июне 2023 года. Впоследствии, в 2024 году, проведение авиасалона вновь было перенесено, на этот раз на лето 2025 года.