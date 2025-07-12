Кудрявцева снова пожаловалась на мужа: что поможет преодолеть зависимость

— Если у людей, которые с ним столкнулись, нет детей или важных совместных проектов, то психологи довольно часто советуют расстаться. Но делают это не для того, чтобы люди разошлись навсегда, а для того, чтобы это стало мотивирующим фактором для зависимого человека, который заставит его прекратить употреблять, — пояснил Зберовский.