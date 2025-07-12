Кудрявцева снова пожаловалась на мужа: что поможет преодолеть зависимость

Телеведущая Лера Кудрявцева не в первый раз заявила, что у нее закончились силы на лечение мужа, бывшего хоккеиста сборной России Игоря Макарова. Психолог Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», что расставание с партнером может поспособствовать преодолению алкогольной зависимости человека.
Эксперт подчеркнул, что справиться с зависимостью можно, но это получается только у небольшого процента людей. Психолог отметил, что это состояние преодолевается с очень большим трудом.
— Если у людей, которые с ним столкнулись, нет детей или важных совместных проектов, то психологи довольно часто советуют расстаться. Но делают это не для того, чтобы люди разошлись навсегда, а для того, чтобы это стало мотивирующим фактором для зависимого человека, который заставит его прекратить употреблять, — пояснил Зберовский.
Врач отметил, что ситуация, в которой партнер зависимого человека устал, его терпение лопнуло и он уходит, работает намного эффективнее, чем случаи, когда он активно пытается помочь справиться с зависимостью, борется и уговаривает своего возлюбленного.
— Угроза настоящего расставания обычно хорошо отрезвляет зависимого человека. В подавляющем количестве благополучных историй, в которых все же удалось преодолеть зависимость, это стало следствием непримиримой позиции партнера. Чем непримиримее он к этому относится, тем выше шанс победить, — заявил Зберовский.
При этом он подчеркнул, что в некоторых случаях спасти зависимого человека может быть уже невозможно.
Что происходит с браком Леры Кудрявцевой и какие у нее отношения с мужем — в материале «ВМ».