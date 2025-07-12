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Российские врачи провели редкую операцию по удалению половины тела

Врачи Центра онкологии имени Блохина в Москве выполнили уникальную операцию по удалению половины тела 43-летнему жителю Вязьмы Смоленской области, страдавшему агрессивной формой рака кожи. Операция длилась 12 часов, а уже через три недели пациент смог вернуться домой.

Сложная операция длилась более десяти часов.

Врачи Центра онкологии имени Блохина в Москве выполнили уникальную операцию по удалению половины тела 43-летнему жителю Вязьмы Смоленской области, страдавшему агрессивной формой рака кожи. Операция длилась 12 часов, а уже через три недели пациент смог вернуться домой.

«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию или удаление половины тела пациенту из города Вязьмы. К моменту постановки диагноза плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Пациент с юности передвигался на инвалидной коляске после тяжелой травмы, полученной в результате ДТП. Позже он перенес остеомиелит, а плоскоклеточный рак кожи врачи выявили у него в 2024 году.

Как сообщало URA.RU, ранее в Тюмени врачи провели успешную операцию по удалению злокачественной опухоли кожи лица у 57-летнего мужчины, несмотря на тяжелые сопутствующие заболевания. Пациенту был поставлен диагноз базальноклеточного рака второй стадии, после радикального вмешательства ему удалось сохранить внешний вид и функции тканей.