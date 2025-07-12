Лера Кудрявцева заявила, что устала спасать мужа-хоккеиста от алкоголизма

Впервые о проблемах с алкоголем у мужа Кудрявцева рассказала в соцсетях в январе 2024 года. Она объяснила, что сделала это ради спасения. Тогда артистка ушла от супруга, однако через некоторое время они помирились. В начале 2025 года телеведущая снова заговорила о проблемах. Она заявляла, что устала спасать супруга и ей самой нужна помощь психолога.