Лера Кудрявцева заявила, что устала спасать мужа-хоккеиста от алкоголизма

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что устала спасать мужа-хоккеиста Игоря Макарова от алкоголизма. О бессилии и невозможности ничего сделать она написала в своем Telegram-канале.
«Я делала всё, что могла. Спасала, лечила. Спасала, лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники», — считает ведущая.
По словам Кудрявцевой, ей приходится стараться, чтобы дочка Маша ничего не узнала, а на публике — улыбаться.
«Еще немного и спасать надо будет меня», — уверена артистка.
Кудрявцева отметила, что стала созависимой, а поймут ее только те, кто сталкивался с алкоголизмом у близких.
«Я боюсь, что он умрет, что что- то случиться, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя», — призналась ведущая, добавив, что устала и очень боится.
Свое признание она назвала криком души и попросила не добивать ее.
Впервые о проблемах с алкоголем у мужа Кудрявцева рассказала в соцсетях в январе 2024 года. Она объяснила, что сделала это ради спасения. Тогда артистка ушла от супруга, однако через некоторое время они помирились. В начале 2025 года телеведущая снова заговорила о проблемах. Она заявляла, что устала спасать супруга и ей самой нужна помощь психолога.
Кудрявцева познакомилась с Макаровым в 2012 году, когда отдыхала с подругами в ресторане. Молодой хоккеист начал ухаживать за ней, а через год они сыграли пышную свадьбу. 9 августа 2018 года у пары родилась дочь Маша.