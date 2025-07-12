Минчанин предстанет перед судом за сексуальное насилие над падчерицей

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района г. Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 55-летнего мужчины в совершении иных действий сексуального характера вопреки воле потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния, совершенные, в том числе повторно, в отношении заведомо малолетней. Об этом БЕЛТА сообщили в Генеральной прокуратуре.
Согласно материалам дела, мужчина с 2006 по 2011 год не менее 20 раз совершил в отношении своей малолетней падчерицы действия сексуального характера, причинив потерпевшей физическую боль, физические и нравственные страдания, а также оказал негативное воздействие на ее нормальное нравственное и физическое развитие.
Проведенная во время предварительного расследования в отношении обвиняемого судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он как в период совершения инкриминируемого преступления, так и в настоящее время страдал и страдает педофилией и нуждается в соответствующем лечении.
После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Московского района г. Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст. 167 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Кроме того, согласно ч.2 ст. 107 УК в случае совершения до достижения 18-летнего возраста преступлений, предусмотренных статьями 166−170 и 343−1 УК, в отношении малолетнего (малолетней) лицами, страдающими педофилией, суд наряду с наказанием может применить к ним принудительное лечение.
Уголовное дело находилось в производстве Московского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета. Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения. -0-