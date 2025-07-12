Минчанин предстанет перед судом за сексуальное насилие над падчерицей

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Московского района г. Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст. 167 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Кроме того, согласно ч.2 ст. 107 УК в случае совершения до достижения 18-летнего возраста преступлений, предусмотренных статьями 166−170 и 343−1 УК, в отношении малолетнего (малолетней) лицами, страдающими педофилией, суд наряду с наказанием может применить к ним принудительное лечение.