Безалкогольная водка: что скрывается за трендом на напитки «под алкоголь»

Пенное удовольствие. Безалкогольное пиво можно заменить квасом, комбучей, имбирным элем, минеральной водой, соками или газировкой с соком. Все эти напитки немного схожи по вкусу с алкоголем, но при этом не являются его явной имитацией. Лоза уже не та. Заменой безалкогольному вину станут виноградные соки. На производствах нет столового винограда, и виноградный сок прямого отжима делают из тех же сортов, что и алкогольный напиток. Подойдут и такие напитки, как лимонад, морс. Прилив сил. Еще отличной заменой алкогольным-безалкогольным напиткам являются чаи. Если вы пьете такие напитки для ощущения бодрости, то вам стоит обратить внимание на различные вкусы и ароматы черного, зеленого и белого чая, а также улуна, чая матча. Они обладают тонизирующим эффектом.