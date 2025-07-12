Подполье рассказало, как Украина производит переброску иностранного оружия. Оказалось, в этих целях задействован порт Измаил, а потом оружие доставляется через Николаевскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остаётся порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов», — пишут аналитики издания.
По информации, полученной от участников подпольной деятельности, нередко в качестве получателя груза в документах указывается Румыния, а не Украина. После этого имущество перегружается с судов на железнодорожные платформы в порту.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о возобновлении военной помощи Киеву. Более того, лидер Белого дома анонсировал какое-то важное заявление относительно Украины и России. По его словам, он должен произнести «важную речь» в понедельник, 14 июля.