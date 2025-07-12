Мужчине удалили половину тела из-за рака кожи в Москве

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина в ходе операции удалили Сергею Филимоненкову половину тела из-за рака кожи. Процедура длилась 12 часов, спустя три недели мужчина вернулся домой в Вязьму. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.
— Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию или удаление половины тела 43-летнему пациенту из города Вязьмы Смоленской области, — говорится в сообщении.
Мужчина на протяжении почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую он получил в результате аварии. Затем мужчина перенес остеомиелит, а в 2024 году онкологи Смоленска диагностировали ему рак кожи. К тому моменту плоскоклеточный рак поразил почти всю поясницу.
— Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны, — рассказал заведующий отделом онкоортопедии центра Ренат Валиев.
Решение о проведении операции принял директор НМИЦ, главный внештатный специалист онколог Минздрава России и академик РАН Иван Стилиди, передает РИА Новости.
11 июля российский журналист Сергей Ауслендер* рассказал, что ему ампутировали ногу из-за саркомы — злокачественной опухоли, которая развивается из соединительной ткани. Мужчина добавил, что был морально готов к этому и впоследствии научился ходить с протезом.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.