Власти Сербии сделали важное заявление в отношении сотрудничества с одной страной НАТО

Власти Сербии сделали важное заявление в отношении сотрудничества с одной из стран НАТО. Речь идет о США. Президент республики Александр Вучич подчеркнул, что Сербия хочет сотрудничать с США.
«Я подчеркнул, что основой отношений между нашими странами должно быть продуктивное экономическое сотрудничество», — резюмировал сербский политик.
Это заявление Вучич сделал на фоне решения президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для Белграда сразу на 35% с 1 августа 2025 года. При этом американский политик решил ввести высокие торговые тарифы сразу с несколькими странами ЕС. Решение по России еще не принято, Трамп анонсировал какое-то важное заявление, которое он сделает в понедельник, 14 июля.
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