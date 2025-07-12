Власти Сербии сделали важное заявление в отношении сотрудничества с одной страной НАТО

Это заявление Вучич сделал на фоне решения президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для Белграда сразу на 35% с 1 августа 2025 года. При этом американский политик решил ввести высокие торговые тарифы сразу с несколькими странами ЕС. Решение по России еще не принято, Трамп анонсировал какое-то важное заявление, которое он сделает в понедельник, 14 июля.