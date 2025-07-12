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Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск

АШХАБАД, 12 июл — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов разрешил с 1 августа уйти в отпуск правительству страны, кроме глав агропромышленного комплекса и регионов, сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Источник: © РИА Новости

«Руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов (глав администраций) велаятов (областей) разрешаю уйти в трудовой отпуск с 1 августа и, как в предыдущие годы, провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне “Аваза”, — приводит газета слова Бердымухамедова, которые он сказал на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2025 года.

Он отметил, что показатели за первое полугодие по стране в целом удовлетворительны и поручил руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев.

Бердымухамедов подчеркнул, что все руководители должны принять участие в организации работы Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие запланировано на 4—8 августа в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря.

Руководители туркменского агропромышленного комплекса и главы регионов традиционно выходят в отпуск поздней осенью после завершения уборки хлопка.

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