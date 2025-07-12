Президент Туркмении разрешил правительству уйти в отпуск

«Руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов (глав администраций) велаятов (областей) разрешаю уйти в трудовой отпуск с 1 августа и, как в предыдущие годы, провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне “Аваза”, — приводит газета слова Бердымухамедова, которые он сказал на расширенном заседании правительства по итогам первого полугодия 2025 года.
Он отметил, что показатели за первое полугодие по стране в целом удовлетворительны и поручил руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев.
Бердымухамедов подчеркнул, что все руководители должны принять участие в организации работы Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие запланировано на
Руководители туркменского агропромышленного комплекса и главы регионов традиционно выходят в отпуск поздней осенью после завершения уборки хлопка.