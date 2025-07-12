«Длилась больше 13 часов»: Сергей Соседов перенес серьезную операцию

«Мне было пересажано 5450 графтов (основная единица измерения при пересадке волосы — прим. ред.), — говорит Сергей. — Графт — это кустик, луковица, в которой может быть один или два волоса. У меня брали волосы с задней зоны и с висков и пересаживали. Была проведена ювелирная работа. Все это время я лежал, как на массажной кушетке. Врачи, конечно, большие молодцы».