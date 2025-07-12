«Длилась больше 13 часов»: Сергей Соседов перенес серьезную операцию

Сергей Соседов — в ожидании новой шевелюры.
Музыкальный критик Сергей Соседов — завсегдатай «Славянского базара в Витебске». На музыкальный форум в Беларусь он приезжает ежегодно. Не обошлось без его приезда и в этом году. На сей раз Сергей приехал в Витебск фактически с больничной койки. Корреспонденту URA.RU он признался, что недавно перенес серьезную операцию.
«Две недели назад мне сделали операцию в Москве, — сказал Сергей. — Я пока восстанавливаюсь после нее. Я себе сделал пересадку волос. Процедура длилась долго: мы начали в 11 часов утра, а закончили только в половине первого ночи».
Операция длилась тридцать с половиной часов неспроста. Сергей говорит, что площадь для пересадки у него была большой.
«Мне было пересажано 5450 графтов (основная единица измерения при пересадке волосы — прим. ред.), — говорит Сергей. — Графт — это кустик, луковица, в которой может быть один или два волоса. У меня брали волосы с задней зоны и с висков и пересаживали. Была проведена ювелирная работа. Все это время я лежал, как на массажной кушетке. Врачи, конечно, большие молодцы».
Сергей говорит, что болезненных ощущений во время операции не испытывал. Медики сделали ему анестезию.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Очень жалко«: Панайотов на “Славянском базаре” лишился дорогой для себя вещи.
«У меня оказалась очень хорошая своя зона, откуда брали волосы, — объясняет Сергей. — Их было очень много, хотя они у меня все — тонкие. Знаете, бывают у людей более плотные волосы, но их меньше. А у меня волосы тоньше, но их много».
Сергей говорит, что после операции вид его головы был не совсем эстетический. Пересаженные волосы кровили.
"Такое ощущение, что голова словно раненная была, — объясняет музыкальный критик. — Причем, ее нельзя было перевязывать ни бинтом, ничем. Кровило, я обрабатывал раны специальными средствами. Спал на валике. Слава Богу, процесс заживления у меня идет хорошо. Мне врач сказал, что пересаженные волосы со временем выпадут, а на их месте вырастут новые.
Соседов признался, что лето для пересадки выбрал неслучайно. Сейчас у него перерыв в работе: телевизионный сезон начнется только ближе к осени.
К слову, по словам музыкального критика, выпадать волосы у него стали много лет назад. В последнее время, чтобы создавать на экране эффект густых волос, он использовал специальную пудру или же накладки. Теперь, надеется Сергей, у него вновь появится своя шевелюра.