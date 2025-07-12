Российские врачи удалили мужчине половину тела из-за рака

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию гемикорпорэктомии (удаление половины тела) 43-летнему пациенту из Вязьмы, Смоленской области, сообщает РИА Новости.
Сергей Филимоненков, который почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за травмы, перенес остеомиелит, а в 2024 году у него диагностировали рак кожи, поразивший практически всю поясничную область.
По словам заведующего отделом онкоортопедии НМИЦ Рената Валиева, гемикорпорэктомия была единственным шансом спасти жизнь пациента. Ранее такая операция проводилась в России лишь однажды, а в мире насчитывается около 80 подобных случаев.
Операция длилась 12 часов под руководством директора НМИЦ Ивана Стилиди. Через три недели после операции пациент с женой вернулся домой.
Читайте также: «Врачам удалось укрепить кости ребенка с редким заболеванием».