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Российские врачи удалили мужчине половину тела из-за рака

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию гемикорпорэктомии (удаление половины тела) 43-летнему пациенту из Вязьмы, Смоленской области, сообщает РИА Новости.

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию гемикорпорэктомии (удаление половины тела) 43-летнему пациенту из Вязьмы, Смоленской области, сообщает РИА Новости.

Сергей Филимоненков, который почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за травмы, перенес остеомиелит, а в 2024 году у него диагностировали рак кожи, поразивший практически всю поясничную область.

По словам заведующего отделом онкоортопедии НМИЦ Рената Валиева, гемикорпорэктомия была единственным шансом спасти жизнь пациента. Ранее такая операция проводилась в России лишь однажды, а в мире насчитывается около 80 подобных случаев.

Операция длилась 12 часов под руководством директора НМИЦ Ивана Стилиди. Через три недели после операции пациент с женой вернулся домой.

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