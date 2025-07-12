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Вечером 12 июля жители Ростова пожаловались на перебои мобильного интернета

В Ростове-на-Дону вновь осложнилась ситуация с мобильным интернетом.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 июля жители Ростова-на-Дону пожаловались на нестабильную работу мобильного интернета. В некоторых случаях у пользователей перестали грузиться страницы, а также появились сложности с отправкой сообщений в мессенджерах.

Жалобы ростовчан подтверждаются данными портала сбой.рф. По всей видимости, проблемы зафиксировали не у всех мобильных операторов, поэтому говорить о массовом отсутствии интернет-связи нельзя.

Напомним, по информации властей, мобильный интернет может временно пропадать во время «проведения мер по обеспечению безопасности населения».

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