Меняется ли размер пенсии при переезде в другой регион

По словам юриста, при переезде пенсионеру необходимо сначала обратиться в территориальное отделение СФР по прежнему месту жительства и подать заявление о снятии с учета. После прибытия на новое место жительства следует посетить местное отделение фонда, предъявив паспорт и уведомление о снятии с учета с предыдущего адреса. «А когда он переедет в новый регион, ему также нужно обратиться в территориальное отделение СФР, предоставив паспорт и уведомление о снятии с учета по прежнему адресу регистрации. То есть обязательно нужно уведомить о смене места жительства», — передает слова адвоката RT.