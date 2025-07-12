Малахов раскрыл суммы и условия контрактов ведущих с частными телеканалами

Малахов отметил, что подобные договорённости характерны, например, для Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Елены Летучей и других публичных персон, востребованных как в эфире, так и в маркетинговых кампаниях. По его словам, существует два формата занятости. В первом случае с участниками заключаются контрактные соглашения с полным ограничением внешних выступлений. Во втором — речь идёт о постоянном сотрудничестве, которое часто включает участие в создании телепрограмм.