«Проецируют свои неудачи»: как мужчины становятся инцелами и почему они опасны

В подмосковном Домодедове 16-летний подросток напал с молотком на двух школьниц 13 и 16 лет. После этого он пытался покончить с собой и написал прощальное письмо, в котором заявил, что причисляет себя к инцелам — людям, которые считают себя отвергнутыми женщинами и ненавидят их за это. Чем опасны инцелы и как ими становятся — в материале «Вечерней Москвы».