Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи НМИЦ онкологии им. Блохина удалили пациенту половину тела из-за рака

Через три недели 43-летний пациент вернулся домой в Вязьму.

Источник: Аргументы и факты

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина удалили жителю Вязьмы половину тела из-за рака кожи, редчайшая операция длилась 12 часов, а через три недели мужчина вернулся домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию или удаление половины тела 43-летнему пациенту из города Вязьмы Смоленской области», — рассказали в НМИЦ онкологии имени Блохина.

В медцентре сообщили, что Сергей Филимоненков почти четверть века был прикован к инвалидному креслу из-за полученной в результате аварии тяжёлой травмы. Мужчина также перенес остеомиелит. В 2024 году онкологи Смоленска выявили у него рак кожи. Плоскоклеточный рак к тому времени поразил практически всю поясничную область мужчины.

Единственным шансом на спасение для пациента стала гемикорпорэктомия. По словам заведующего отделом онкоортопедии НМИЦ Рената Валиева, в России такую операцию раньше делали лишь единожды. В мире подобных операций проведено всего 80.

Сложная операция проходила под руководством директора НМИЦ, главного внештатного специалиста онколога Минздрава РФ, академика РАН Ивана Стилиди.

Ранее в Перми врачи впервые в России имплантировали пациенту искусственный желудочек сердца через мини-доступ.