Врачи НМИЦ онкологии им. Блохина удалили пациенту половину тела из-за рака

В медцентре сообщили, что Сергей Филимоненков почти четверть века был прикован к инвалидному креслу из-за полученной в результате аварии тяжёлой травмы. Мужчина также перенес остеомиелит. В 2024 году онкологи Смоленска выявили у него рак кожи. Плоскоклеточный рак к тому времени поразил практически всю поясничную область мужчины.