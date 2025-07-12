Врачи НМИЦ онкологии им. Блохина удалили пациенту половину тела из-за рака

Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина удалили жителю Вязьмы половину тела из-за рака кожи, редчайшая операция длилась 12 часов, а через три недели мужчина вернулся домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию или удаление половины тела 43-летнему пациенту из города Вязьмы Смоленской области», — рассказали в НМИЦ онкологии имени Блохина.
В медцентре сообщили, что Сергей Филимоненков почти четверть века был прикован к инвалидному креслу из-за полученной в результате аварии тяжёлой травмы. Мужчина также перенес остеомиелит. В 2024 году онкологи Смоленска выявили у него рак кожи. Плоскоклеточный рак к тому времени поразил практически всю поясничную область мужчины.
Единственным шансом на спасение для пациента стала гемикорпорэктомия. По словам заведующего отделом онкоортопедии НМИЦ Рената Валиева, в России такую операцию раньше делали лишь единожды. В мире подобных операций проведено всего 80.
Сложная операция проходила под руководством директора НМИЦ, главного внештатного специалиста онколога Минздрава РФ, академика РАН Ивана Стилиди.
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