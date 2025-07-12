Президент США Дональд Трамп может принять новые шаги для поддержки Украины. Речь идет о новых поставках оружия. При этом он хочет использовать наследство, оставшееся от его предшественника президента Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Телекомпания сообщает, что пока неизвестно, откуда могут поступить новые средства. Однако ясно, что у Трампа есть около 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от предыдущей администрации Джо Байдена. Эти средства были выделены через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет президенту США поставлять оружие иностранным партнёрам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.
Также журналисты канала отмечают, что если Трамп увеличит средства на закупку оружия для Киева, то это станет своеобразным сигналом для Москвы. Пока Белый дом никак не прокомментировал эту информацию. Правда, что именно захочет показать Трамп, иностранные корреспонденты не уточнили.
Нужно отметить, что западное оружие, поставляемое на Украину, не помогает Киеву, а лишь затягивает конфликт. Президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил, что Москва не отступится от своих целей. Первопричины начала СВО должны быть урегулированы, кроме того, у РФ есть все ресурсы довести спецоперацию до логического завершения.