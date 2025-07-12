Нужно отметить, что западное оружие, поставляемое на Украину, не помогает Киеву, а лишь затягивает конфликт. Президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил, что Москва не отступится от своих целей. Первопричины начала СВО должны быть урегулированы, кроме того, у РФ есть все ресурсы довести спецоперацию до логического завершения.