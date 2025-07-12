«Давно пустились во все тяжкие». Монтян о помощи Запада Украине

«Если бы было по-другому, то ситуация на фронте была бы кардинально иной. Не по 20 кв. км в сутки продвигались бы, а уже было бы очень много прорывов, и уже потихоньку проламывалась бы линия фронта. Но этого, как мы видим, не происходит. Каждый квадратный километр приходится выгрызать зубами, кто бы что ни говорил. Поэтому врут они все — все они давали. И все это просто болтовня», — сказала блогер, добавив, что нет никаких сомнений в том, что коллективный Запад будет сражаться до конца.