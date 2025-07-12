«Давно пустились во все тяжкие». Монтян о помощи Запада Украине

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юрист и блогер Татьяна Монтян в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала мнение о том, что помощь Украине со стороны США и Европы будет продолжаться при любых условиях, лишь бы конфликт в Украине продолжался, а все западные миротворческие инициативы, по ее мнению, являются просто болтовней.
Рассуждая на тему выделения США военной помощи Украине в размере $300 млн, Татьяна Монтян отметила, что никогда не сомневалась в том, что помощь США, Европы будет продолжаться при любых условиях. Она подчеркнула, что Запад даст Украине все и в избытке лишь бы война продолжалась как можно дольше: «Я ни секунды не верила в какие-то миротворческие инициативы Трампа. И я не сомневаюсь, что все это была болтовня, что кто-то остановит и чего-то там не дадут. Разумеется, все давали и не прекращали давать».
«То, что до середины лета дожили, на самом деле сродни чуду». Монтян о ситуации в Донецке.
«Если бы было по-другому, то ситуация на фронте была бы кардинально иной. Не по 20 кв. км в сутки продвигались бы, а уже было бы очень много прорывов, и уже потихоньку проламывалась бы линия фронта. Но этого, как мы видим, не происходит. Каждый квадратный километр приходится выгрызать зубами, кто бы что ни говорил. Поэтому врут они все — все они давали. И все это просто болтовня», — сказала блогер, добавив, что нет никаких сомнений в том, что коллективный Запад будет сражаться до конца.
Рассуждая о том, что у Америки уже не получается дипломатией прикрывать агрессию против России, Татьяна Монтян отметила: «Как по мне, они давно пустились во все тяжкие. И то, что кто-то делал вид, что не помогает, хочет мира, еще чего-то, это изначально было враньем. И у нас просто никто, кто хоть как-то задействован в боевых действиях, не верил в это ни единой миллисекунды. А дипломатам, как известно, язык дан для того, чтобы скрывать свои истинные мысли и намерения. По-моему, так себе получалось и у американцев, и у европейцев».
«Резерв у коллективного Запада есть», — сказала блогер, дополнив, что пока Украина медленно пятится со скоростью 20 кв. км в сутки, коллективный Запад получает время подготовиться к серьезной войне с Россией собственными силами, средствами и людьми. «Воевать еще не перевоевать, — сказала Татьяна Монтян. — Война будет, в том числе и с коллективным Западом, и с солдатами коллективного Запада, и с интервенцией».-0-