«Самая смешная погоня!»: российские мемы становятся популярными среди иностранцев

Американский рэпер Снуп Догг в своих социальных сетях поделился российским видео, которое стало вирусным. «Вечерняя Москва» собрала подборку русских мемов, популярных за рубежом.
Рэпер опубликовал на своей странице кадры погони сотрудников Росгвардии за самокатчиком. Сначала нарушителя преследовали на автомобиле, а затем один из стражей порядка предпринял попытку догнать его на своих двоих. Известно, что позже молодой человек все же был задержан. Снуп Догг же подписал видео фразой «Funniest chase ever!» («Самая смешная погоня!» — «ВМ») и добавил свою песню «West Up». Ролик стал вирусным: за два дня собрал 152 тысячи лайков и более трех тысяч комментариев.
Умный человек в очках.
В конце июня стал набирать популярность мем с фотографией научно-популярного видеоблогера Яна Топлеса. Прославился молодой человек благодаря тому, что объясняет сложные вещи простым языком. Его фото в очках неожиданно превратилось в шаблон, и теперь при запросе в интернете «умный человек в очках скачать обои» можно увидеть сотни однотипных фотографий блогера. Причем этот мем в свои видео вставляют в основном зарубежные пользователи. Топлес признался, что не знает, откуда появился этот тренд.
Без ума от мультика.
За рубежом стал популярен фрагмент советского мультфильма «Остров сокровищ», в котором доктор Ливси произносит фразу «Слово “ром” и слово “смерть” для вас означает одно и то же». Зарубежные аниматоры даже вдохновлялись походкой Ливси и создавали собственных героев, похожих на него.
Агутин порадовал.
Во время пятого сезона шоу «Голос» певец Леонид Агутин очень эмоционально занес руку над красной кнопкой. Картинка разлетелась на мемы. Ее использовали в значении принятия сложного решения. Например, «когда утром звенит будильник — отложить». Кстати, неожиданно для россиян и самого певца мем позаимствовали иностранные пользователи. Сам Агутин считает, что ничего плохого в этом нет, и даже доволен, что несет людям радость.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юлия Мацукатова, основатель пиар-агентства:
— Российские мемы набирают популярность за пределами страны благодаря уникальному сочетанию абсурда, юмора и узнаваемых деталей. В них часто отражаются характерная атмосфера русской повседневной жизни и культура, понятные и близким людям в разных странах. Главные причины популярности — оригинальный юмор, знакомые темы, интерес к русской культуре, ощущение «параллельного мира» и желание открыть что-то новое.
И ДРУГИЕ ДОРОЖНЫЕ ВИДЕО.
Не так давно в сети стало популярно видео, где на дороге несколько машин красиво маневрируют друг перед другом. Видимо, просто и аккуратно ехать уже не так интересно, поэтому они решили «разнообразить» скучные будни. Картина выглядела как выступление синхронисток. Снимал дорожное шоу другой водитель на свой видеорегистратор. Он же наложил на видео смешную музыку и восхитился талантом этих авантюристов;Еще одним популярным роликом стала погоня наряда полицейских за мотоциклистом. Лихач ловко проезжал мимо машин, что позволило ему оторваться от преследователей. Во время погони он стал причиной трех аварий. В конце концов мотоциклист зарулил во двор и оказался в тупике, где его и поймали;Во время ливня люди пытались отогнать свои авто на более высотную местность. Однако один водитель решил, что дождь проезду не помеха, и его «Шевроле корвет» выехал прямо из воды. Сцена выглядела очень эффектно, поэтому многие начали снимать происшествие на телефоны. А авто спокойно поехало дальше.