«Самая смешная погоня!»: российские мемы становятся популярными среди иностранцев

Не так давно в сети стало популярно видео, где на дороге несколько машин красиво маневрируют друг перед другом. Видимо, просто и аккуратно ехать уже не так интересно, поэтому они решили «разнообразить» скучные будни. Картина выглядела как выступление синхронисток. Снимал дорожное шоу другой водитель на свой видеорегистратор. Он же наложил на видео смешную музыку и восхитился талантом этих авантюристов;Еще одним популярным роликом стала погоня наряда полицейских за мотоциклистом. Лихач ловко проезжал мимо машин, что позволило ему оторваться от преследователей. Во время погони он стал причиной трех аварий. В конце концов мотоциклист зарулил во двор и оказался в тупике, где его и поймали;Во время ливня люди пытались отогнать свои авто на более высотную местность. Однако один водитель решил, что дождь проезду не помеха, и его «Шевроле корвет» выехал прямо из воды. Сцена выглядела очень эффектно, поэтому многие начали снимать происшествие на телефоны. А авто спокойно поехало дальше.