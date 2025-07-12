Европа бросает вызов Трампу: Макрон вышел с заявлением об ответе на пошлины

Французский лидер подчеркнул, что Париж вместе с главой Еврокомиссии категорически не согласна с введением 30-процентных пошлин на экспорт из Евросоюза в США, которые начнут действовать с 1 августа. По его словам, Еврокомиссии необходимо показать твердую позицию в защите интересов Европы. Он отметил, что подготовка ответных мер будет ускорена с использованием всех доступных инструментов. Макрон также уточнил, что меры примут, если до 1 августа соглашение с США не будет достигнуто.