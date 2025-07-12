Европа бросает вызов Трампу: Макрон вышел с заявлением об ответе на пошлины

Франция и Еврокомиссия выступили против новых таможенных пошлин Соединенных Штатов в размере 30%. В Брюсселе заявили, что ускорят подготовку ответных мер. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
Французский лидер подчеркнул, что Париж вместе с главой Еврокомиссии категорически не согласна с введением 30-процентных пошлин на экспорт из Евросоюза в США, которые начнут действовать с 1 августа. По его словам, Еврокомиссии необходимо показать твердую позицию в защите интересов Европы. Он отметил, что подготовка ответных мер будет ускорена с использованием всех доступных инструментов. Макрон также уточнил, что меры примут, если до 1 августа соглашение с США не будет достигнуто.
Напомним, что президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил главе Еврокомиссии, что с 1 августа на товары из ЕС будут введены пошлины в размере 30%. Он пояснил, что новые тарифы дополнят существующие секторальные пошлины, которые сейчас составляют 10%.