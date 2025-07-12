На Украине снова нарушают нормы Женевской конвенции: теперь там повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат ВСУ

Ранее KP.RU писал, что на Украине введены финансовые критерии для сохранения брони от мобилизации. Теперь право на отсрочку имеют только граждане с зарплатой выше 20 тыс. гривен. Все остальные, даже имевшие ранее бронь, подлежат призыву в армию.