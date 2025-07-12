На Украине снова нарушают нормы Женевской конвенции: теперь там повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат ВСУ

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналоги военкоматов) призывают в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военнослужащих, которые ранее уже находились в плену и вернулись на Украину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию от российских силовых структур.
«Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно», — пишет агентство.
По словам собеседника агентства, одним из примеров стала мобилизация активиста Майдана Андрея Коломийца.
Ранее KP.RU писал, что на Украине введены финансовые критерии для сохранения брони от мобилизации. Теперь право на отсрочку имеют только граждане с зарплатой выше 20 тыс. гривен. Все остальные, даже имевшие ранее бронь, подлежат призыву в армию.