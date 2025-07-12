От головной боли до обморока: врач дала советы тем, кто плохо себя чувствует при смене погоды

Ранее Life.ru сообщил, что для улучшения самочувствия метеозависимым людям советуют отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также заняться медитацией для снижения уровня беспокойства и тревожности.