От головной боли до обморока: врач дала советы тем, кто плохо себя чувствует при смене погоды

Смена погоды и скачки атмосферного давления часто негативно сказываются на самочувствии, причем не только пожилых, но и молодых людей и даже маленьких людей. Об этом рассказала в беседе с изданием aif.ru врач-невролог Лилия Рейхерт-Мошкина.
У метеозависимых людей может случиться возникает барометрический обморок. Начинается все с головокружения, неустойчивой походки, общей слабости, упадка сил, крайняя степень— это потеря сознания, — сообщила доктор.
При резком падении артериального давления можно выпить много жидкости, разрешается даже временно употреблять больше соли, чтобы задержать жидкость в организме. При затяжной потере сознания нужно вызвать скорую помощь.
Ранее Life.ru сообщил, что для улучшения самочувствия метеозависимым людям советуют отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также заняться медитацией для снижения уровня беспокойства и тревожности.