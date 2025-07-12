Режиссер Горобец и 18-летняя актриса Олексюк поделились подробностями личной жизни

Актриса Александрина Олексюк, которой недавно исполнилось 18 лет, вышла замуж за режиссера Марка Горобца. Пара поделилась подробностями своих отношений, вызвав интерес у пользователей сети.
Олексюк и Горобец познакомились на съемках фильма «Тур с Иванушками», где Олексюк играла одну из ролей, а Марк был режиссером. Вскоре после совершеннолетия актрисы стало известно об их помолвке, а свадьба состоялась в декабре прошлого года.
Пара часто делится своими чувствами друг к другу в социальных сетях, несмотря на критику со стороны некоторых пользователей, касающуюся разницы в возрасте. Олексюк утверждает, что их семья счастлива, а Горобец восхищается своей молодой супругой.
— Самая умная! Самая талантливая! Самая мудрая! Самая красивая! Самая добрая! Самая заботливая! Самая любимая! Самая! Самая! Самая! Самая! Самая! Александрина! Будь счастлива, а с остальным мы разберемся! С днем рождения, моя принцесса! Я всегда буду рядом, и моя рука всегда будет в твоей! Я тебя очень люблю, — цитирует признание Горобца издание StarHit.
Кроме того, дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова Евгения подтвердила роман с режиссером Алексеем Федорцовым. Известно, что 18-летняя девушка учится во ВГИКе в мастерской Владимира Хотиненко на режиссера, а 32-летний Федорцов ее однокурсник. Он известен тем, что был режиссером клипов для группы Serebro и певицы Анны Асти.