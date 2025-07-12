Режиссер Горобец и 18-летняя актриса Олексюк поделились подробностями личной жизни

— Самая умная! Самая талантливая! Самая мудрая! Самая красивая! Самая добрая! Самая заботливая! Самая любимая! Самая! Самая! Самая! Самая! Самая! Александрина! Будь счастлива, а с остальным мы разберемся! С днем рождения, моя принцесса! Я всегда буду рядом, и моя рука всегда будет в твоей! Я тебя очень люблю, — цитирует признание Горобца издание StarHit.