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В Москве за сутки выпало едва ли не рекордное количество осадков

Около 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, 12 июля.

Около 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, 12 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 мм дождя или 39% от месячной нормы или 3 ведра воды на метр квадратный», — написал метеоролог.

Тишковец добавил, что до этого в дневные часы в мегаполисе вновь зарегистрировали очередные суточные температурные рекорды. Термометры на ВДНХ показали +34,6 градуса, а на Балчуге — плюс 36,1.

Порывы ветра в подмосковном Домодедово достигали штормовых 24 м/с.

Ранее стало известно, что в Останкинскую башню в Москве несколько раз ударила молния.