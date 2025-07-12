В Москве за сутки выпало едва ли не рекордное количество осадков

Около 40% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, 12 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За сегодня на центр столицы, в осадкомер Балчуга, попало 33 мм дождя или 39% от месячной нормы или 3 ведра воды на метр квадратный», — написал метеоролог.
Тишковец добавил, что до этого в дневные часы в мегаполисе вновь зарегистрировали очередные суточные температурные рекорды. Термометры на ВДНХ показали +34,6 градуса, а на Балчуге — плюс 36,1.
Порывы ветра в подмосковном Домодедово достигали штормовых 24 м/с.
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