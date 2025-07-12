На Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат — СМИ

Ранее сообщалось, что освобожденного в России украинца Андрея Коломийца, отбывшего срок за покушение на жизнь двух бывших бойцов «Беркута», по возвращении на Украину немедленно направили в ТЦК. Коломиец вернулся на Украину 11 июня. Затем с ним провели беседу СБУ, после чего передали в ТЦК. По прибытии на родину и (после) беседы с товарищами из СБУ Коломиец незамедлительно попал в «заботливые руки» Белгород-Днестровского ТЦК.