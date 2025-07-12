Служащие территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) повторно призывают в ВСУ бойцов, вернувшихся из российского плена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Представитель ведомства привела в пример случай с мобилизацией участника майдана Андрея Коломийца.
Как отмечается, это не единичный случай, когда на Украине в нарушение Женевской конвенции повторно призывают вернувшихся из плена военных. Подобное происходит на постоянной основе, сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что освобожденного в России украинца Андрея Коломийца, отбывшего срок за покушение на жизнь двух бывших бойцов «Беркута», по возвращении на Украину немедленно направили в ТЦК. Коломиец вернулся на Украину 11 июня. Затем с ним провели беседу СБУ, после чего передали в ТЦК. По прибытии на родину и (после) беседы с товарищами из СБУ Коломиец незамедлительно попал в «заботливые руки» Белгород-Днестровского ТЦК.
Как сообщалось, что после удара ВС РФ по «адскому» военкомату, на который постоянно жаловались граждане, одесситов переполняют эмоции. Российскую Федерацию за удар по ТЦК от лица местных жителей поблагодарил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук. По словам украинского парламентария, там ежедневно избивают и пытают людей. Там сотни случаев избиения людей, сообщил Дмитрук. Депутат Рады рассказал о том, что сотрудники военкомата известны тем, что бьют даже женщин, пытающихся помочь своим родственникам-мужчинам.
По информации украинских СМИ, удар по территориальному центру комплектования в Одессе был нанесен 11 июля. Предположительно, атака была совершена с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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