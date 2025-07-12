Президент США Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта действует под влиянием эмоций, которые нередко противоречат его прежним заявлениям, сообщает издание Responsible Statecraft.
Авторы материала уточнили, что Трамп, придя к власти, критиковал тех, кто развязывал «вечные войны». Однако его якобы недовольство президентом России Владимиром Путиным и стремление показать силу могут привести к возрождению той политики, которую он сам осуждал. Издание отмечает, что остается неясным, сумеет ли Трамп избежать этой ловушки, чтобы новая холодная война не переросла в открытый конфликт.
Как указывает Responsible Statecraft, эмоциональное поведение Трампа может быть частью тактики в переговорах по Украине. Тем не менее, существует опасность, что американский истеблишмент использует его настроения, чтобы усилить противостояние с Россией и сделать его долгосрочным.
Ранее сообщалось, что США готовят новое заявление по России, которое может повлиять на баланс сил в мировой политике. Дональд Трамп объявил о предстоящем важном выступлении, связанном с успехами России на Украине.