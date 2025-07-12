Позиция Трампа по России вызвала панику в США: в эмоциональных выпадах президента нашли противоречия

Авторы материала уточнили, что Трамп, придя к власти, критиковал тех, кто развязывал «вечные войны». Однако его якобы недовольство президентом России Владимиром Путиным и стремление показать силу могут привести к возрождению той политики, которую он сам осуждал. Издание отмечает, что остается неясным, сумеет ли Трамп избежать этой ловушки, чтобы новая холодная война не переросла в открытый конфликт.