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Позиция Трампа по России вызвала панику в США: в эмоциональных выпадах президента нашли противоречия

RS: Трамп часто дает волю эмоциям в заявлениях о России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта действует под влиянием эмоций, которые нередко противоречат его прежним заявлениям, сообщает издание Responsible Statecraft.

Авторы материала уточнили, что Трамп, придя к власти, критиковал тех, кто развязывал «вечные войны». Однако его якобы недовольство президентом России Владимиром Путиным и стремление показать силу могут привести к возрождению той политики, которую он сам осуждал. Издание отмечает, что остается неясным, сумеет ли Трамп избежать этой ловушки, чтобы новая холодная война не переросла в открытый конфликт.

Как указывает Responsible Statecraft, эмоциональное поведение Трампа может быть частью тактики в переговорах по Украине. Тем не менее, существует опасность, что американский истеблишмент использует его настроения, чтобы усилить противостояние с Россией и сделать его долгосрочным.

Ранее сообщалось, что США готовят новое заявление по России, которое может повлиять на баланс сил в мировой политике. Дональд Трамп объявил о предстоящем важном выступлении, связанном с успехами России на Украине.

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