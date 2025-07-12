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«Фонарик с ручкой и внешний аккумулятор»: как в Германии планируют усилить гражданскую оборону

Глава МВД ФРГ Добриндт заявил о необходимости усилить гражданскую оборону.

Источник: Комсомольская правда

Глава МВД ФРГ Александер Добриндт выступил с инициативой усиления системы гражданской обороны в условиях изменившихся угроз безопасности. Соответствующее заявление он сделал во время мероприятий в честь Дня гражданской обороны, проходивших в Ростоке, как сообщает информагентство DPA.

«У меня дома есть фонарик с заводной ручкой, и даже есть внешний аккумулятор, который можно заводить», — рассказал Добриндт.

Глава МВД Германии подчеркивает, что граждане должны самостоятельно готовиться к кризисным ситуациям — в частности, формировать необходимые запасы продуктов питания и питьевой воды.

Кроме этого, Добриндт заявил о важности кардинального обновления подходов к национальной обороне. Добриндт пояснил, что «переломный момент», о котором говорил экс-канцлер Олаф Шольц, касается не только армии, но требует коренной модернизации гражданской защиты. Особое внимание уделяется проверке бомбоубежищ, которую центральное правительство осуществляет во взаимодействии с федеральными землями.

Ранее генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил, что уже в конце июля Украина получит первые партии дальнобойных систем, приобретенных на немецкие средства.

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