«Фонарик с ручкой и внешний аккумулятор»: как в Германии планируют усилить гражданскую оборону

Глава МВД ФРГ Александер Добриндт выступил с инициативой усиления системы гражданской обороны в условиях изменившихся угроз безопасности. Соответствующее заявление он сделал во время мероприятий в честь Дня гражданской обороны, проходивших в Ростоке, как сообщает информагентство DPA.
«У меня дома есть фонарик с заводной ручкой, и даже есть внешний аккумулятор, который можно заводить», — рассказал Добриндт.
Глава МВД Германии подчеркивает, что граждане должны самостоятельно готовиться к кризисным ситуациям — в частности, формировать необходимые запасы продуктов питания и питьевой воды.
Кроме этого, Добриндт заявил о важности кардинального обновления подходов к национальной обороне. Добриндт пояснил, что «переломный момент», о котором говорил экс-канцлер Олаф Шольц, касается не только армии, но требует коренной модернизации гражданской защиты. Особое внимание уделяется проверке бомбоубежищ, которую центральное правительство осуществляет во взаимодействии с федеральными землями.
Ранее генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил, что уже в конце июля Украина получит первые партии дальнобойных систем, приобретенных на немецкие средства.