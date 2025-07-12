«Фонарик с ручкой и внешний аккумулятор»: как в Германии планируют усилить гражданскую оборону

Кроме этого, Добриндт заявил о важности кардинального обновления подходов к национальной обороне. Добриндт пояснил, что «переломный момент», о котором говорил экс-канцлер Олаф Шольц, касается не только армии, но требует коренной модернизации гражданской защиты. Особое внимание уделяется проверке бомбоубежищ, которую центральное правительство осуществляет во взаимодействии с федеральными землями.