Педиатр рассказала, как оказать первую помощь ребенку при солнечном ударе

В жару дети перегреваются гораздо быстрее и сильнее, чем взрослые, поэтому, важно следить, чтобы малыш не проводил много времени на солнце и пил много воды. Что делать, если ребенку стало плохо от жары, сообщила в разговоре с аif.ru врач-педиатр Анастасия Дудина.