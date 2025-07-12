Педиатр рассказала, как оказать первую помощь ребенку при солнечном ударе

В жару дети перегреваются гораздо быстрее и сильнее, чем взрослые, поэтому, важно следить, чтобы малыш не проводил много времени на солнце и пил много воды. Что делать, если ребенку стало плохо от жары, сообщила в разговоре с аif.ru врач-педиатр Анастасия Дудина.
На улице — переместите ребенка в тень или в кондиционируемое помещение. Снимите лишнюю одежду, особенно синтетику, оботрите кожу водой, обмахивайте и напоите мелкими глотками, — посоветовала доктор.
Врач добавила, что скорую помощь следует вызвать, если ребенок без сознания, он не реагирует на обращение и вопросы, у него непрекращающаяся рвота, судороги, отсутствует пот, сильная головная боль даже в спокойном состоянии.
Ранее «Известия» рассказали, что на начальной стадии перегревания появляется вялость и сонливость, малыш может капризничать или плакать без видимой причины. Ребенок старшего возраста может пожаловаться на плохое самочувствие, головную боль, сухость во рту.
Поэтому в жару следует исключить пребывание ребенка любого возраста под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 16:00. Детям до 3 лет, а особенно малышам до года, в жаркие солнечные дни допустимо находиться только в кружевной тени деревьев, либо тени от зонта или навеса.