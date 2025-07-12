ИКИ РАН опубликовало кадры роста вспышечной активности на Солнце

На Солнце зафиксирован резкий рост активности: за период с 11 по 12 июля произошло 17 вспышек, что втрое превышает характерные для этого времени года показатели.
По оценкам специалистов, вероятность новых магнитных бурь составляет около 90%, а их наибольшая интенсивность ожидается в период с 21 по 23 июля.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, за последние двое суток солнечная активность значительно превысила типичный июльский уровень. Несмотря на масштаб происходящего, серьёзных угроз для Земли, как подчёркивают учёные, на данный момент не выявлено.
Ранее в открытый космос был выброшен колоссальный сгусток плазмы, протяжённостью около миллиона километров. Астрономы описывают его как вращающийся в пустоте «плазменный смерч».