Китаю предсказали масштабную депопуляцию населения в ближайшие 75 лет

Население Китая к 2100 году сократится до 633 млн человек с нынешних 1,4 млрд. КНР останется на втором месте в мире по численности населения, говорится в прогнозе организации Continental Shift.
Первое место, как и в 2025 году, сохранит за собой Индия. Ее население вырастет, но не так значительно — с 1,4 млрд до 1,5 млрд человек. На третьем месте окажется Пакистан (511 млн против 255 млн в 2025 году). На четвертую позицию выйдет Нигерия (477 млн), на пятую — ДР Конго (431 млн).
США окажутся лишь на шестом месте среди крупнейших стран мира по численности населения. К 2100 году в Штатах будут проживать 411 млн человек (сейчас 347 млн, третье место). Седьмое место займет Эфиопия (367 млн), восьмое — Индонезия (296 млн). Девятой страной по численности населения станет Танзания (263 млн), десятой — Бангладеш (209 млн).
Россия из топ-10 самых крупных по населению стран мира к 2100 году выпадет. По данным организации, в 2025 году РФ находится на девятом месте со 144 млн человек.
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