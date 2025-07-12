Китаю предсказали масштабную депопуляцию населения в ближайшие 75 лет

Первое место, как и в 2025 году, сохранит за собой Индия. Ее население вырастет, но не так значительно — с 1,4 млрд до 1,5 млрд человек. На третьем месте окажется Пакистан (511 млн против 255 млн в 2025 году). На четвертую позицию выйдет Нигерия (477 млн), на пятую — ДР Конго (431 млн).