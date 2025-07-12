Роскосмос опубликовал фото циклона, принесшего ливни в Москву

Аномальная жара, установившаяся в Москве на прошлой неделе и достигшая рекордных +36,1 градуса, сменилась резким похолоданием и мощным циклоном с ливнями, градом и ураганным ветром. Непогода 12 июля привела к подтоплениям, пробкам и повреждению инфраструктуры, включая крышу медкомплекса «Москва», а спасательные службы продолжают устранять последствия стихии. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохраняется вероятность кратковременных осадков и шквалистого ветра.