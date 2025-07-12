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Роскосмос опубликовал фото циклона, принесшего ливни в Москву

Спутники «Роскосмоса» зафиксировали циклон, из-за которого в Москве прошли сильные ливни и град. Осадки накрыли юго-восток столицы в субботу вечером. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Циклон над Москвой: Роскосмос показал кадры из космоса (архивное фото).

Спутники «Роскосмоса» зафиксировали циклон, из-за которого в Москве прошли сильные ливни и град. Осадки накрыли юго-восток столицы в субботу вечером. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Спутники засняли циклон, обрушившийся на МосквуФото: Роскосмос.

«Жара, дождь и град в Москве — спутники “Роскосмоса” показали, как циклон выглядит из космоса. Снимки демонстрируют облачные массы, сформировавшиеся над центральной частью России», — говорится в telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что в центре города за сутки выпало почти 25% месячной нормы осадков. Грозовой фронт накрыл столицу вечером субботы и сопровождался кратковременными, но интенсивными дождями.

Аномальная жара, установившаяся в Москве на прошлой неделе и достигшая рекордных +36,1 градуса, сменилась резким похолоданием и мощным циклоном с ливнями, градом и ураганным ветром. Непогода 12 июля привела к подтоплениям, пробкам и повреждению инфраструктуры, включая крышу медкомплекса «Москва», а спасательные службы продолжают устранять последствия стихии. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохраняется вероятность кратковременных осадков и шквалистого ветра.