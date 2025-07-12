Правительством утвержден перечень выставок военной продукции

Далее, в июне 2026 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте запланирован Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2026», с июля по август в Жуковском — Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026», в сентябре в Казани — Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026», а в тот же период в Геленджике — Международная выставка и научная конференция «Гидроавиасалон — 2026».