Правительством утвержден перечень выставок военной продукции

Кабмин одобрил перечень международных выставок военной техники, которые пройдут в России в 2026 и 2027 годах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе, размещенном на официальном портале правовых актов, утверждены перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2026 и в 2027 годах.
.Так, согласно утвержденному перечню, в 2026 и 2027 годах в подмосковной Кубинке состоится Международная выставка «Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России».
Далее, в июне 2026 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте запланирован Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2026», с июля по август в Жуковском — Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026», в сентябре в Казани — Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2026», а в тот же период в Геленджике — Международная выставка и научная конференция «Гидроавиасалон — 2026».
Также в августе 2027 года в Кубинке будет организован международный военно-технический форум «АРМИЯ — 2027».