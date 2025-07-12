Чумы не будет: россиян успокоили низкими рисками распространения инфекции

Роспотребнадзор заявил, что эффективная система эпидемиологического контроля в России позволяет свести к минимуму угрозу распространения чумы.
«В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора», — передает пресс-служба Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, ссылающегося на официальное заявление администрации округа Коконино (Аризона, США), в стране зафиксирован лабораторно подтверждёеный случай легочной чумы у местного жителя. Как сообщается, пациент был госпитализирован в критическом состоянии и скончался в тот же день.
Как свидетельствует статистика Роспотребнадзора, ранее случаи заболевания отмечались в 2014—2016 годах.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обстановка с респираторными инфекциями в РФ стабилизировалась.