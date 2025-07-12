Чумы не будет: россиян успокоили низкими рисками распространения инфекции

Согласно данным ведомства, ссылающегося на официальное заявление администрации округа Коконино (Аризона, США), в стране зафиксирован лабораторно подтверждёеный случай легочной чумы у местного жителя. Как сообщается, пациент был госпитализирован в критическом состоянии и скончался в тот же день.