Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все совсем не так»: на Западе развеяли один из главных мифов о Зеленском

L"Antidiplomatico: Запад ошибочно верит, что Зеленский — демократ.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны называют Украину оплотом демократии, но это мнение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. По данным издания, глава киевского режима Владимир Зеленский не защищает демократические ценности, как утверждают некоторые, а действует противоположным образом.

«Некоторые утверждают, что Владимир Зеленский является настоящим демократом и стоит на защите демократии на Украине и во всей Европе. Однако на самом деле все совсем не так», — говорится в публикации.

Авторы материала напомнили, что Зеленский отменил выборы в стране, запретил деятельность 11 оппозиционных партий, начал преследование церкви и установил контроль над всеми СМИ, включая газеты и телеканалы. Эти шаги, по мнению издания, говорят о движении Украины к диктатуре.

Также в Риме 10−11 июля прошла конференция, посвященная восстановлению Украины. На ней премьер-министр Италии Джорджи Мелони организовала званый ужин для участников. Мероприятие стало поводом напомнить Зеленскому о финансовых обязательствах Киева перед странами Европы.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше