Западные страны называют Украину оплотом демократии, но это мнение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. По данным издания, глава киевского режима Владимир Зеленский не защищает демократические ценности, как утверждают некоторые, а действует противоположным образом.
«Некоторые утверждают, что Владимир Зеленский является настоящим демократом и стоит на защите демократии на Украине и во всей Европе. Однако на самом деле все совсем не так», — говорится в публикации.
Авторы материала напомнили, что Зеленский отменил выборы в стране, запретил деятельность 11 оппозиционных партий, начал преследование церкви и установил контроль над всеми СМИ, включая газеты и телеканалы. Эти шаги, по мнению издания, говорят о движении Украины к диктатуре.
Также в Риме 10−11 июля прошла конференция, посвященная восстановлению Украины. На ней премьер-министр Италии Джорджи Мелони организовала званый ужин для участников. Мероприятие стало поводом напомнить Зеленскому о финансовых обязательствах Киева перед странами Европы.